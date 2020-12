Operatori telefonici: a Natale Tim, Vodafone e Wind Tre regalano i Giga

Il Natale sarà meno triste grazie agli operatori telefonici Tim, Vodafone e Wind Tre. Queste regaleranno Giga per permettere a tutti di non sentirsi soli grazie alle videochiamate. Il merito è tutto della ministra per l’Innovazione Paola Pisano, la quale ha rivolto un appello in Tv alle compagnie telefoniche e digitali «affinché agevolino l’uso dei canali digitali di comunicazione e li rendano gratuiti. In questo modo sarà più semplice essere in collegamento con le persone care». E così «nel pieno rispetto della libera autonomia delle imprese, mi auguro risposte che contribuiscano a dare un segno incoraggiante per la coesione della nostra comunità nazionale e per la massima serenità possibile di una festività particolarmente importante per tradizione per noi italiani e per le persone che vivono nel nostro Paese».

Operatori telefonici: la promo di TIM Quella proposta, a primo impatto così inusuale, è stata poi accolta dagli operatori telefonici. TIM ha aperto le danze, concedendo 30 ore di Giga illimitati ai suoi clienti. «Per dare l’opportunità a tutti di essere più vicini durante i giorni di Natale, Tim accoglie con favore la proposta lanciata dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano per cui renderà gratuito il traffico dati per tutti i suoi clienti a partire dalle ore 18 del 24 dicembre fino alle 24 del 25 dicembre». Vodafone

«Siamo felici di aderire all’invito della ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, rivolto agli operatori di telecomunicazioni.» Ha così introdotto Vodafone, la quale «offrirà traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre. Questa iniziativa aiuterà diversi milioni di clienti che hanno dotazioni esigue di Giga e consentirà alle persone di restare in contatto tra loro in un momento difficile ed eccezionale». Anche nel caso di Vodafone si parla di 30 ore di Giga illimitati per i suoi clienti. Vale a dire il 24,4% delle 78,1 milioni di schede sim “human” .

Wind Tre

Anche Wind Tre ha così aderito alla proposta. L’operatore telefonico guidato da Jeffrey Hedberg ha però deciso di offrire il proprio traffico dati gratis ai suoi utenti nelle 24 ore dalla mezzanotte del 24 Dicembre e per tutto il 25 Dicembre.