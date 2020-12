Le offerte Expert sono davvero infinite, con la nuova campagna promozionale gli utenti possono pensare di approfittare di ottime riduzioni di prezzo, e sopratutto di sconti senza precedenti in Italia. Il risparmio è notevole, anche se purtroppo gli acquisti potranno essere completati solamente sul sito ufficiale.

Avete capito bene, se vorrete approfittare degli ottimi sconti applicati da Expert, dovrete necessariamente recarvi sullo store ufficiale di Expert, e richiedere poi la spedizione a pagamento presso il domicilio, oppure gratuita direttamente in negozio. Le scorte non appaiono essere limitate in alcun modo, ed inoltre è da ricordare che ogni singolo prodotto, salvo indicazione differente, è da considerarsi distribuito in versione completamente no brand con garanzia di 24 mesi.

Expert: ecco gli smartphone in promozione

I prodotti più in voga del periodo sono come al solito gli smartphone, sfogliando le tantissime offerte del volantino Expert scopriamo la presenza di Galaxy S20 FE a soli 669 euro, passando anche per Galaxy A51 a 379 euro, Galaxy Note 10 Lite a 449 euro, Galaxy A20e a 139 euro, Galaxy S20+ a 779 euro, Galaxy A71 a 379 euro o Galaxy S20 Ultra 5G a 1299 euro.

Non mancano anche soluzioni legate ad altri brand, come Apple iPhone 12 a 989 euro, per finire poi su Xiaomi Mi 10T Lite a 349 euro, Oppo Reno 4 a 549 euro o similari.

Il volantino è davvero immenso e molto vario, per questo motivo consigliamo la visione delle pagine sul sito ufficiale, in modo da poter conoscere da vicino l’intera campagna promozionale.