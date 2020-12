Le truffe su internet sono ormai sempre più diffuse e ad essere in pericolo sono anche gli utenti di WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea è di sicuro uno degli strumenti più utili per rimanere in contatto con amici parente e anche per comunicazioni tra colleghi; tuttavia il rischio di venire truffati esiste e neanche questo periodo natalizio diminuisce le attività dei criminali del web.

Le tecniche utilizzate per riuscire a raggirare le vittime sono le più disparate. Tra queste si può sicuramente annoverare, ad esempio, il phishing; questa tecnica consiste nel inviare una email o un messaggio, in questo caso prende il nome smishing, fingendosi un istituto bancario o una compagnia telefonica. Con un semplice pretesto poi si invita l’utente a inserire i propri dati in una pagina clone in modo da poter in seguito svuotare il conto corrente del malcapitato di turno.

WhatsApp: la truffa del codice a 6 cifre

Oggi però vogliamo parlare di un altro tipo di truffa che riguarda il codice di verifica a 6 cifre di WhatsApp. Il messaggio che molti utenti si sono visti recapitare è il seguente: “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?“. Un messaggio apparentemente innocuo ma che potrebbe avere conseguenze davvero terribili.

L’obiettivo è quello di entrare in possesso del codice di verifica dell’utente; in questo modo, nel caso in cui la vittima cadesse ne raggiro, il truffatore avrebbe la possibilità di entrare in possesso dell’account. L’unica cosa da fare in questi casi è ignorare il messaggio e preferibilmente segnalare il mittente agli uffici della Polizia Postale.