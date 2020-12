Ultimo giorno di validità di un volantino Carrefour che propone alcuni prezzi veramente molto interessanti, applicati su prodotti di fascia alta, da consigliare caldamente ai singoli utenti che vogliono accedere ai top di gamma, senza ritrovarsi costretti a versare, cosa che accade quotidianamente, cifre particolarmente elevate.

La campagna promozionale dell’azienda è in scadenza oggi, tecnicamente dalle pagine del volantino visualizzerete una data differente, tuttavia, è bene ricordare che nel periodo delle festività natalizie, spesso vengono prorogate oltre il termine, in attesa delle nuove soluzioni. Per questo motivo, il 26 dicembre 2020 è l’ultimo giorno disponibile per approfittare degli stessi sconti.

Carrefour: i prezzi sono bassi su tantissimi prodotti

I prezzi da Carrefour sono decisamente più bassi del normale, in particolare su un modello, l’Apple iPhone 11 di ultima generazione, uno smartphone che promette prestazioni incredibili, sebbene sia stato recentemente superato dall’iPhone 12. Proprio per questo motivo ad oggi viene commercializzato ad una cifra inferiore alle aspettative, il cliente lo potrà acquistare spendendo solamente 699 euro, naturalmente per la versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Nell’eventualità in cui foste interessati ai modelli Android, sappiate che potrete trovare pane per i vostri denti solo rientrando nella fascia medio-bassa del mercato, infatti potrete acquistare Oppo A9 2020, Motorola E6 Play, Samsung Galaxy A41 o Xiaomi Redmi Note 9S, tutti in vendita ad un prezzo che non supera i 400 euro.

