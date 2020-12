Coop e Ipercoop non si fermano più, nei giorni immediatamente precedenti il Natale, le aziende riescono a produrre un ottimo volantino al quale l’utente medio può decidere di affidarsi per cercare di spendere sempre meno sull’acquisto di tecnologia e non solo.

Le compravendite, come sempre accade quando parliamo di campagne di Coop e Ipercoop, possono essere completate in via esclusiva presso i negozi sparsi per il territorio nazionale, ma non direttamente sul sito ufficiale (almeno agli stessi identici prezzi). Coloro che non vorranno pagare tutto subito, potranno comunque decidere di richiedere un finanziamento a Tasso Zero, ottenendo una rateizzazione con pagamento automatico dal conto corrente senza interessi.

Coop e Ipercoop: perché è cosi facile risparmiare

L’attenzione di Coop e Ipercoop si è riversata su una lunghissima serie di prodotti dalla qualità complessivamente elevata, ma uno dei migliori sconti applicati riguarda sicuramente lo Huawei P40 Lite E.

Questi appartiene alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, viene commercializzato a soli 139 euro, ed è da consigliare prima di tutto agli utenti che vogliono spendere il meno possibile, e sono pronti a rinunciare ai servizi Google. Non bisogna assolutamente dimenticare che la maggior parte dei prodotti Huawei degli ultimi mesi, viene commercializzata con i cosiddetti Huawei Mobile Services, e non con le applicazioni dell’azienda di Mountain View.

Per tutti gli altri sconti racchiusi all’interno del volantino Coop e Ipercoop, potete comunque decidere di affidarvi alle pagine che trovate sul sito.