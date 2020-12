In queste ore è arrivata la conferma che Black Shark ha lanciato tanti nuovi accessori compatibili con vari device. L’azienda è diventata famoso anche in Italia per essere un brand dedicato al mondo del gaming mobile creata da Xiaomi.

Tra i nuovi accessori troviamo anche soluzioni pensate per i device Apple oltre che compatibili con i device Android. Questa scelta conferma la volontà di Black Shark di essere riconosciuto come un produttore universale orientato al mondo del gaming.

I nuovi accessori partono con il caricabatterie da 30W a due porte. È infatti possibile trovare una porta USB-C e una USB-A. La versione internazionale inoltre più vantare una presa ripiegabile che rendere il caricabatterie estremamente compatto da trasportare. Il prezzo del dispositivo Black Shark è fissato a circa 12 dollari.

Black Shark ha realizzato tanti accessori pensati per device Android e Apple

I giocatori saranno contenti di sapere che arriveranno anche dei dispositivi chiamati Shoulder Triggers. Si tratta di un paio di pulsanti dorsali addizionali da collegare al proprio smartphone. In questo modo è possibile sfruttare due tasti in più per abilitare funzioni secondarie durante le partite. Ogni device è composto da due pulsanti ed è possibile collegarne due al device. Il costo di uno Shoulder Triggers è di circa 6 dollari o 12 per la coppia.

Black Shark ha anche pensato di realizzare un cavo Type-C personalizzato. Si tratta di un cavo con connessione angolare dotato di una porta Type-C da collegare allo smartphone. In questo modo è possibile minimizzare lo spazio richiesto. All’altro capo del cavo invece è presente una porta USB-A tradizione. Il costo è di circa 9 dollari.

Sempre rimanendo nel settore dei cavi, Black Shark ha realizzato anche due cavi Lightning. Il primo è standard mentre il secondo supporta la ricarica rapida. Entrambi sono caratterizzati da una porta USB-A e un connettore lightning angolare all’altra estremità. Il costo si aggirerà sui 10 dollari per entrambi.

Tutti questi accessori saranno disponibili per il preordine nelle prossime ore. La vendita vera e propria partirà dal primo gennaio 2020 ma al momento non si conoscono la disponibilità e i prezzi nel nostro Paese.