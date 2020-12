Whatsapp: le idee per fare degli auguri originali in occasione del Natale

È Natale, eppure “fino a qualche giorno fa” eravamo in pieno agosto a prendere il sole. Forse non immaginavamo di festeggiare in tale maniera, ma le condizioni dettate dal Governo hanno completamente cambiato le carte in tavola. Ciononostante vale la pena essere grati per ciò che abbiamo ad oggi, soprattutto in un anno disastroso come questo. Noi di Tecnoandroid ne approfittiamo per augurarvi un felice Natale e vi consigliamo queste frasi breve da inviare su Whatsapp per fare lo stesso con i vostri amici e cari. Buon Natale!

Whatsapp: le migliori frasi per augurare un felice Natale

Ad oggi Whatsapp ci permette di interagire con il mondo intero. Ecco quindi le migliori frasi da inviare ai propri amici per Natale:

“Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!”

“Non ho la barba e il vestito rosso, ma un dono te lo mando lo stesso. Buon Natale!”

“Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero tanta gioia, felicità e amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile. Auguri di buon Natale!”

“La felicità è sapere che anche per questo Natale il tuo affetto sarà il regalo migliore! Ti auguro un sereno e felice Natale!”

“Le 3 fasi della vita di un uomo: credere in Babbo Natale; non credere a Babbo Natale; camuffarsi da Babbo Natale. Congratulazioni per essere finalmente arrivato al 3° livello! Buon Natale!”

“Spero che sotto l’albero, oltre ai molti regali, quest’anno riceverai tanto affetto e serenità. Tanti auguri di un buon Natale!”

“La felicità è riuscire a fare ciò che si vuole. Non sognare la tua vita, vivi i tuoi sogni. Buon Natale!”

“Le renne di Babbo Natale stanno volando e arrivando da te e famiglia per augurarti un Buon Natale… speriamo non tardino troppo!”

“Prepara il tuo sorriso migliore, a Natale tutti vogliono essere felici. Regala un tuo splendido sorriso a chi ami. Buon Natale.”

“Ti auguro di vivere ogni giorno come fosse l’ultimo per vivere pienamente questa vita ricca di soddisfazioni e cose preziose”.

Che la vita sia sempre dalla vostra parte.