Manca ormai poco tempo al debutto ufficiale sul mercato dei nuovi top di gamma dell’azienda cinese OnePlus. Gli ultimi rumors parlano addirittura dell’arrivo di ben tre dispositivi: OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9 SE. La variante standard, in particolare, si è mostrata nuovamente in alcune immagini dal vivo confermando alcune peculiarità.

OnePlus 9: confermato il display forato da queste immagini

La variante standard del prossimo top di gamma di casa OnePlus si è mostrata nuovamente in rete. Come già accennato, lo smartphone è infatti stato avvistato in nuove immagini dal vivo che ci confermano ancora una volta l’aspetto estetico della parte frontale. Qui viene infatti confermata la presenza di un display con un foro laterale posto sul lato sinistro. Nonostante questo, la cosa più interessante che ci hanno rivelato queste immagini riguarda la batteria e la ricarica di quest’ultima.

Osservando lo schermo raffigurato nell’immagine, possiamo infatti notare la presenza della scritta “charging wirelessly” e questo significa che il prossimo OnePlus 9 sarà dotato per l’appunto del supporto alla ricarica wireless senza fili. L’anno scorso, invece, questa funzione era stata destinata soltanto alla variante pro dei top di gamma, ovvero al OnePlus 8 Pro, mentre la versione standard OnePlus 8 ne era sprovvisto. Rimanendo sempre in tematica, secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete questo smartphone potrà contare su una batteria più ampia rispetto al passato pari a 4000 mAh. Oltre a questo, sembra che sarà poi disponibile il supporto alla ricarica rapida da addirittura 65W.

Vi ricordiamo che il debutto ufficiale dei nuovi smartphone di punta OnePlus non dovrebbe essere molto lontano. Secondo i rumors e i leaks diffusi finora, dovrebbero essere presentati attorno a marzo 2021.