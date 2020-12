Le utenze domestiche, soprattutto durante quest’anno, hanno rappresentato una spesa importante rispetto ad altre annate per moltissimi cittadini. Il maggior numero di ore trascorso dentro casa ha costretto gli italiani a impiegare con più frequenza e in maggior quantità le forniture di luce e gas casalinghe, portando i costi delle bollette a lievitare in maniera non indifferente.

Secondo il rapporto dell’ARERA (l’autorità che monitora l’andamento energetico in Italia) per avere qualche possibilità di risparmiare sulle utenze, la miglior strategia era di modificare il proprio piano durante il secondo trimestre 2020, momento in cui i costi sono precipitati a seguito del lockdown generalizzato – compreso a livello mondiale – e i costi della fornitura dei due servizi hanno subito un calo.

Ma alcuni cittadini della Capitale hanno messo in atto una truffa ai danni delle due aziende Enel e Acea, soprattutto per quel che riguarda la fruizione dell’energia elettrica, che ha consentito loro di risparmiare in maniera fraudolenta sui costi in bolletta.

Enel e Acea nel mirino dei truffatori: contatori manomessi per abbassare i costi in bolletta

Gli utenti in questione hanno sfruttato le conoscenze tecniche di ingegneri e operai che lavorano nel settore, talvolta perfino per le stesse aziende che sono state raggirate, per effettuare la manomissione dei contatori.

Questa ha permesso agli utenti di modificare gli importi risultanti dalle letture del contatore, di fatto risparmiando sui costi da sopportare per l’utenza.

Altri hanno addirittura collegato il proprio impianto alle centraline dell’energia elettrica, bypassando la creazione di un’utenza intestata a proprio nome e quindi non corrispondendo neppure una rata di energia elettrica.