Carrefour non si ferma più e continua a soddisfare pienamente le richieste dei consumatori italiani, riuscendo a garantire prezzi sempre più bassi, e non limitandone le quantità disponibili nei singoli punti vendita effettivamente dislocati sul territorio nazionale.

Il volantino Carrefour, come al solito, non è attivo sul sito ufficiale dell’azienda, ma solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici dislocati per il territorio nazionale. I prodotti non sono distribuiti in quantitativi limitati, ciò sta a significare che molto probabilmente ne troverete ancora disponibili, nonostante siano trascorsi ormai vari giorni dall’attivazione della campagna stessa.

Carrefour: le offerte sono spaziali e fanno sognare gli utenti

Con Carrefour risparmiare è molto più semplice del previsto, grazie proprio alla presenza di alcuni sconti veramente speciali, come ad esempio l’Apple iPhone 11, in vendita a tutti gli effetti ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima, pari a soli 699 euro, per la versione da 64GB di memoria interna.

Le alternative non sono altrettanto interessanti, poiché comunque rientrano entro i 400 euro di spesa, ed in particolare riguardano modelli del calibro di Oppo A9 2020, Motorola E6 Play, Samsung Galaxy A41, Xiaomi Redmi Note 9S o similari.

Indipendentemente dal prodotto selezionato, ricordiamo comunque che metterete le mani su un terminale sbrandizzato, con annessa una garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita in cui è stato completato l’acquisto.

I dettagli li trovate qui sotto.