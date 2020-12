Il terzo smartphone della famiglia top di gamma di prossima generazione potrebbe chiamarsi OnePlus 9 Lite e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe anch’esso montare un Qualcomm Snapdragon 865.

Insomma, il chip top di gamma di precedente generazione potrebbe arrivare anche su questo dispositivo. Ne sono sicuri i colleghi di Android Central, scopriamo insieme altri dettagli.

OnePlus 9 Lite potrebbe essere il terzo smartphone con Qualcomm Snapdragon 865

I colleghi di Android Central specificano che dovrebbero esserci enormi somiglianze con OnePlus 8T. Chissà, magari la società ha ancora qualche componente rimasto dalla produzione di OP8T e sta cercando un modo di recuperarli. Abbiamo già parlato a più riprese di questo dispositivo nelle scorse settimane, ma finora l’abbiamo sempre associato al nome OnePlus 9E. È piuttosto ovvio dal nome, ma lo ribadiamo comunque: dovrebbe trattarsi del dispositivo più economico dei tre.

Il resto della famiglia dovrebbe essere composta da OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Resta da capire il resto delle specifiche tecniche, soprattutto per quanto riguarda modulo fotocamera e display, naturalmente e posizionamento in termini di prezzo. Vale la pena ricordare che OnePlus 8T costa 599 euro. Per il momento le informazioni certe si fermano qui – volendo possiamo aggiungere che è stato certificato un caricatore da 33 W.

Il lancio dei tre dispositivi dovrebbe avvenire in contemporanea, probabilmente verso marzo e aprile. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli a riguardo, sicuramente tutti e tre i dispositivi offriranno delle novità stupefacenti, questo è quello che ci si aspetta da un colosso come OnePlus.