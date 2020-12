Ci aspettiamo che OnePlus rilasci i prossimi OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro nella prima metà del 2021. Lo smartphone dovrebbe essere alimentato dall’ultimo chip prodotto da Qualcomm, lo Snapdragon 875. A quanto pare, però, un altro device della serie OnePlus 9 potrebbe essere in lavorazione.

Il frequente informatore Max Jambor ha affermato che il produttore sta lavorando su OnePlus 9E, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli su questo dispositivo. Non siamo completamente sicuri in che fascia di mercato si piazzerà questo device soprannominato OnePlus 9E.

OnePlus 9E potrebbe essere la prossima sorpresa della società

Sebbene il post non riveli alcuna informazione su questo presunto terzo dispositivo, afferma che OnePlus 9E è il risultato del tentativo di OnePlus di imitare il portafoglio di smartphone Samsung e di offrire un dispositivo a ogni possibile fascia di prezzo. Finora sono state individuate solo prove di OnePlus 9 e 9 Pro, ma ciò potrebbe cambiare presto se l’ultima perdita dovrebbe rivelarsi vera.

In passato, altri OEM hanno utilizzato la lettera “E” per versioni light dei loro dispositivi, come il Samsung Galaxy S10e. Quindi sembra essere logico che questo device potrebbe essere il top di gamma più economico della serie 9 d OnePlus. Ad esempio, il Galaxy S10e differiva dai suoi compagni perché aveva uno schermo a risoluzione inferiore, una batteria più piccola e una doppia fotocamera posteriore anziché una tripla.

Speriamo anche che l’apparente OnePlus 9E segua le orme del Galaxy S10e essendo un dispositivo più piccolo. Dopotutto, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono entrambi dotati di grandi display da 6,55 pollici e 6,78 pollici rispettivamente. Ultimamente, molte persone hanno espresso la loro preferenza in device con schermi più piccoli e batteria inferiore, dunque c’è ancora un mercato per questi smartphone più compatti.