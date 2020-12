Il 28 dicembre Xiaomi procederà con la presentazione dei suoi nuovi top di gamma della serie Mi 11. La data di lancio è stata annunciata dalla stessa aziende nelle ultime ore, palesando un imprecisione di un solo giorno rispetto al giorno ipotizzato dalle indiscrezioni che hanno preceduto la comunicazione.

Xiaomi Mi 11: emergono nuove indiscrezioni sul costo dei nuovi top di gamma del colosso!

Le specifiche tecniche dei dispositivi in arrivo sono ancora quasi del tutto ignote, così come resta sconosciuta la quantità di device che andranno a costituire la serie, e quindi i modelli in arrivo. Presumibilmente, però, Xiaomi procederà con la presentazione del modello base il 28 dicembre 2020. Soltanto in seguito, forse durante i primi mesi del prossimo anno, organizzerà invece il lancio di una versione Xiaomi Mi 11 Pro, a sua volta accompagnata da un modello Pro Plus.

I dispositivi prodotti da Xiaomi saranno alimentati dal nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888 e la versione Pro, molto probabilmente, sfoggerà un display QHD+ da 6,7 pollici con bordi curvi e refresh rate a 120 Hz. Il comparto fotografico potrebbe essere formato da tre sensori, dei quali il principale potrebbe essere da 108 megapixel ma non vi sono ancora certezze a riguardo.

In merito ai costi con i quali saranno lanciati i dispositivi è apparsa in rete un’immagine secondo la quale il colosso proporrà al suo pubblico lo Xiaomi Mi 11 nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB a un costo di 560,00 euro. Mentre, la versione con 8 GB di RAM 256 GB, invece, sarà presentata a un costo di 600,00 euro.