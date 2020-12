Il Natale sarà ricco di eventi per gli abbonati di Sky. Nei prossimi giorni, nonostante la piccola pausa per la Serie A, gli utenti della pay tv avranno a loro disposizione grandi esclusive come la Premier League o il ritorno dell’NBA. Tuttavia, se per il presente le sorprese sono abbondanti, per il futuro c’è una novità che non lascerà soddisfatti molti clienti. Sky, infatti, ha perso l’esclusiva per i diritti tv della Champions League nel prossimo triennio.

Sky, per il prossimo triennio la Champions League non sarà in esclusiva

A partire da Settembre 2021, Sky trasmetterà solo 104 match della competizione europea più importante in ambito calcistico. Tra questi 104 match non risultano presenti le semifinali ed anche la finale. Inoltre Sky dovrà rinunciare anche al miglior incontro in ogni matchday, al martedì ed al mercoledì.

A coadiuvare Sky nella trasmissione della Champions League ci sono Mediaset e, grande novità, Amazon. Mediaset si è aggiudicato l’esclusiva di 17 partite, con tutti i migliori match del martedì e con la finale in diretta esclusiva. Per quanto concerne Amazon, invece, il colosso statunitense trasmetterà ben 16 partite, i migliori incontri che andranno in scena al mercoledì.

Per il pacchetto delle 104 partite, Sky ha battuto la concorrenza di DAZN. A questo punto dato la mancata esclusiva per l’evento, la pay tv potrà aprire dei canali di dialogo sia con Mediaset che con Amazon per la condivisione dei rispettivi pacchetti. In casa Amazon già arrivano le prime indicazioni: la Champions League sarà inclusa nel costo di tutti gli abbonati al servizio streaming Prime Video.