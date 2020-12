Sulla scia di questa conclusione scoppiettante del 2020 (con nuove offerte ed arrivo del 5G), gli utenti di Iliad si attendono grandi novità per il prossimo 2021. La compagnia francese ha ben chiari quelli che sono i suoi obiettivi ed anche nei mesi a venire proverà ad aumentare il suo già ricco bacino di clienti.

Iliad, la rinuncia per l’app ufficiale Android anche nel 2021

Anche in prospettiva per una competizione sempre più viva con TIM, Vodafone e WindTre, Iliad è chiamata ad un ulteriore salto di qualità nel campo dei servizi. Le notizie in questo senso sono contrastanti per il pubblico. Alla piacevole novità relativa alla disponibilità del 5G, si oppongono infatti i rumors, ancora una volta non rassicuranti, sulla possibile disponibilità di un’app ufficiale.

Con molta probabilità, anche nel 2021 gli utenti di Iliad dovranno affidarsi al sito ufficiale per la gestione del proprio profilo. Gli sviluppatori, infatti, ad oggi non sono intenzionati a rilasciare un’app ufficiale sia sugli smartphone Android che sui dispositivi Apple. Vengono quindi smentite le indiscrezioni che davano per probabile la presenza di un’app ufficiale per Iliad nei primi mesi del 2021.

Come abbiamo sottolineato anche nelle precedenti settimane, la mancata disponibilità per un’app di Iliad è ancora più evidente per gli utenti che hanno uno smartphone Android. Attraverso lo stesso Google Play Store, infatti, sino a qualche settimana fa era possibile accedere ad alcune app parallele per la gestione del profilo Iliad. La maggior parte di queste app, tra cui anche la popolare Area Personale, oggi non sono più presenti sullo store virtuale.