Nelle ultime ore, ho. Mobile, operatore semivirtuale di Vodafone, sta comunicando ai suoi clienti la nuova data a partire dalla quale comincerà l’avvio della dismissione della tecnologia 3G.

Come già raccontato, i clienti ho. mobile avevano già ricevuto un avviso che li informava della prossima sostituzione della rete 3G con quella 4G, con periodo indicato tra Novembre 2020 e Gennaio 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile comunica le date ufficiali della dismissione del 3G

In queste ore, tuttavia, l’operatore ha avviato una nuova campagna SMS per aggiornare i suoi clienti sulle nuove date fissate da Vodafone, ricordando anche i possibili disservizi che potrebbero avvenire sui dispositivi non abilitati al 4G. Nelle ultime ore l’operatore ha modificato nuovamente l’arco temporale previsto per l’esecuzione delle operazioni di spegnimento, che secondo la comunicazione ufficiale termineranno entro il 28 febbraio 2021.

Inizialmente, infatti, l’operazione di spegnimento del 3G sarebbe dovuta iniziare dal 30 Novembre 2020, con la fine prevista entro il 31 Gennaio 2021, Vodafone ha poi deciso di aggiornare le informative presenti sul suo sito, comunicando un primo posticipo delle operazioni. Ecco il testo che l’operatore sta inviando ai propri clienti: “Ehy, ciao! Come sai, in qui in ho. Cerchiamo sempre di darti il meglio, e per fare questo, a volte, ci serve un po’ di tempo e un po’ di pazienza. Per la sostituzione graduale della rete 3G con quella 4G di cui ti avevamo parlato, ti aggiorniamo che avverrà a partire dal 25 Gennaio 2021 e si concluderà entro il 28 Febbraio 2021.

Questo potrà causarti dei disservizi se il tuo telefono non è abilitato a questa rete. Assicurati di possedere un telefono abilitato alla navigazione in 4G e al VoLTE. Per qualsiasi dubbio, chiamaci al 192121“. Si ricorda che ho. Mobile è un operatore di rete virtuale (MVNO) operante sotto rete Vodafone fino in 4G in quanto gestito da VEI, società controllata al 100% da Vodafone.