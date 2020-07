Il listino offerte dell’operatore virtuale di Vodafone ho Mobile presenta alcune delle migliori tariffe telefoniche attualmente in commercio. I costi ridotti, l’ottima qualità garantita e i contenuti previsti da ogni offerta attirano l’attenzione di sempre più utenti, i quali attraverso le varie iniziative lanciate dal gestore hanno anche la possibilità di ricevere in omaggio la nuova SIM.

Offerte low cost: ecco le straordinarie tariffe ho Mobile!

I nuovi clienti dell’operatore low cost ho Mobile non possono scegliere la loro offerta ma possono richiedere soltanto la tariffa proposta in base al gestore da cui effettuano la portabilità del numero. Soltanto l’offerta solo dati è disponibile per tutti.

Per quanto riguarda l’acquisto della nuova SIM e l’attivazione della tariffa, ho Mobile offre l’opportunità di procedere attraverso modalità diverse. I nuovi clienti possono quindi optare per l’acquisto in uno dei punti vendita o tramite il sito ufficiale che consente di ricevere la SIM a casa o di ritirarla in una delle edicole convenzionate. Dopo aver effettuato l’acquisto della SIM sarà possibile trasferire il numero o richiedere una nuova linea.

Procedendo con il passaggio da liad o MVNO sarà possibile attivare l’offerta ho 5.99€ e ricevere: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 70 GB in 4G Basic.

Richiedendo una nuova linea o effettuando la portabilità del numero da Kena Mobile o Daily Telecom sarà possibile richiedere la nuova offerta ho. 9.99€ che prevede: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

I clienti che invece decidono di abbandonare Vodafone, Tim o WindTre possono attivare l’offerta ho. 12.99€ e ottenere: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

L’offerta solo dati precedente menzionata, invece, è disponibile per tutti. L’operatore tramite questa offre 100 GB di traffico dati in 4G Basic al costo di 12,99€ al mese.