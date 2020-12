Expert spaventa Unieuro con il lancio di un volantino nel quale l’azienda riesce a concentrare tantissimi sconti, permettendo agli utenti di godere di alcuni dei migliori prodotti in circolazione, senza essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

La campagna promozionale che potete trovare elencata nel nostro articolo, risulta essere attualmente disponibile sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Gli acquisti online, ad ogni modo, comportano il pagamento delle spese di spedizione, indipendentemente dalla categoria merceologica, o comunque dal livello effettivamente raggiunto.

Expert: le offerte del volantino sono da capogiro

Con le nuove offerte del volantino gli utenti possono pensare di acquistare un ottimo Samsung Galaxy S20+, senza necessariamente spendere cifre folli, infatti basteranno 679 euro per mettere le mani su una versione completamente sbrandizzata, e con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volendo, ad ogni modo, sono disponibili anche prodotti più economici, come Xiaomi Mi 10T o Oppo A53/A73, tutti in vendita a prezzi relativamente più bassi del listino originario.

Il volantino Expert prosegue sotto la stella cometa del Natale con sconti mirati su una miriade di altri modelli in commercio, se volete approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale lanciata dall’azienda, dovete comunque pensare di aprire le pagine che abbiamo inserito nell’articolo come galleria fotografica. Ricordate però che è in scadenza oggi, 24 dicembre, di conseguenza avete ancora pochissimo tempo per decidere il da farsi.