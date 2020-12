Il nuovo volantino MediaWorld, attivato dal 21 al 24 dicembre, prova a raccogliere al proprio interno le migliori offerte, per tutti gli utenti che al momento si ritrovano a “correre” letteralmente in negozio per gli ultimi acquisti in occasione del Natale 2020.

Con la campagna denominata “Il regalo giusto in tempo“, Mediaworld riesce a scontare tantissimi prodotti a prezzi sempre più bassi del normale, offrendo la possibilità inoltre di completare gli acquisti anche online sul sito ufficiale. In questo caso, è importante ricordarlo, la spedizione presso il domicilio sarà sempre a pagamento, tranne che per rarissimi casi (il costo in genere si aggira attorno ai 10 euro).

MediaWorld: tutti gli smartphone in promozione

Il volantino di MediaWorld asseconda le richieste di molti utenti, senza però andare a toccare gli smartphone top di gamma, o comunque riuscendo solamente a sfiorarli. I migliori prodotti in promozione sono Oppo A52 a 139 euro, Samsung Galaxy A21s a 169 euro, Samsung Galaxy A42 a 269 euro, Samsung Galaxy A51 a 249 euro, Apple iPhone Xr a 549 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 149 euro, Xiaomi Mi 10 Lite 5G a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro e Samsung Galaxy A20e a 129 euro.

Molto allettanti sono anche gli sconti applicati su alcuni tablet, non mancano infatti Apple iPad 10.2 2020 a 389 euro, passando anche per Huawei MatePad T 10 a 149 euro o Samsung Galaxy Tab S7 LTE a 749 euro.

Le offerte di MediaWorld le potete sfogliare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, raggiungibile a questo link speciale.