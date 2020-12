Grazie alle recenti novità introdotte dagli operatori Tim, Wind e Vodafone, inviare dei messaggi anonimi non è mai stato cosi semplice ma, soprattutto, cosi economico. Vediamo quindi di seguito i principali trucchi da utilizzare per poter inviare dei messaggi segreti in pochissimi click.

TIM, Wind e Vodafone: ecco il trucco per inviare Messaggi completamente Anonimi

Messaggi Anonimi con TIM

Inviare messaggi anonimi con TIM risulta essere ormai da tempo estremamente facile. L’operatore, di fatto, mette a disposizione dei propri utenti un servizio veloce, economico ma soprattutto semplice da utilizzare. Per inviare del testo in completo anonimato con TIM, basta infatti inserire un piccolo codice all’interno del messaggio da inviare. Il codice da inserire è il seguente:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Una volta completato il messaggio, è importante ricordarsi che quest’ultimo non dovrà essere inviato al destinatario ma, bensì, al numero 44933, il quale si occuperà di inoltrare in forma anonima il testo, applicando una tariffa di soli 30 centesimi.

Messaggi segreti con Wind

Con Wind la procedura è del tutto analoga. Anche in questo caso, di fatto, dovrà essere inserito all’interno della casella di testo il seguente codice:

*k_k#s_testo

A differenza dei suoi rivali, però, Wind permette ai propri clienti di inviare dei messaggi camuffando il proprio nome. Per far ciò bisognerà inserire il seguente codice, modificando appositamente il campo nickname con il nome scelto:

k_k#nickname_testo

Il costo di ogni SMS anonimo è di 15 centesimi.

Messaggi anonimi con Vodafone

Terminiamo infine con Vodafone. L’operatore, di fatto, offre ai propri utenti una soluzione simile a quella già vista con TIM e Wind. Per inviare dei messaggi anonimi, infatti, gli utenti non dovranno far altro che inserire il seguente codice nel testo:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio, una volta completo, dovrà essere inviato al 4895894 che lo inoltrerà al destinatario applicando un costo di soli 50 centesimi.