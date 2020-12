Vodafone in questi ultimi giorni prima del Natale lancia una nuova tariffa speciale, la Special 70 Giga. Il provider inglese continua a garantire importanti iniziative ad ex clienti ed a tutti coloro che vogliono effettuare la probabilità del numero. Questa tariffa, in particolare, è molto conveniente ed offre un pacchetto che comprende soglie senza limiti per internet ed anche per le telefonate.

Vodafone, il vantaggio della nuova tariffa di Natale con 100 Giga

La Special 70 Giga è molto interessate sotto vari aspetti. Per quanto concerne le soglie di consumo, gli utenti avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede minuti senza limiti per le telefonate, a cui si aggiungono anche 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro. Agli abbonati, come in precedenti occasioni, oltre al prezzo mensile per la promozione sarà chiesto un pagamento una tantum di 10 euro per attivazione e rilascio della SIM. Questo pagamento sarà di 10 euro.

Anche Special 70 Giga, come iniziative precedentemente presentate, si mostra al pubblico come una tariffa winback. L’attivazione di Special 70 Giga sarà assicurata a tutti gli ex clienti di Vodafone (ora con altri operatori) ed a quanti effettueranno la richiesta di portabilità da TIM, WindTre, Iliad o altri provider.

La Special 70 Giga, stante le attuali condizioni di vendita di Vodafone, non è compatibile con le attivazioni online. Gli utenti che sono interessati a questa tariffa dovranno verificare la sua disponibilità in uno store ufficiale del gestore inglese. La stessa attivazione avverrà presso il punto vendita scelto.