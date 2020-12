Esselunga da primato con un volantino che vuole stracciare tutte le dirette concorrenti, diventando di gran lunga la migliore campagna promozionale di tutto il 2020. Al suo interno sono stati posizionati sconti decisamente interessanti, tutti applicati su categorie merceologiche di elevato interesse da parte della community.

Il suo nome è Speciale Multimediale, è un volantino che nasce per soddisfare le esigenze di ognuno di noi, senza porre limitazioni particolari, se non la disponibilità esclusiva nei singoli punti vendita dislocati per il territorio nazionale. E’ importante ricordare, infatti, che gli acquisti non saranno effettuabili online sul sito ufficiale, ma solo in negozio, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Esselunga: quanti sconti per tutti gli utenti

L’attenzione di Esselunga si è posata direttamente sui top di gamma, infatti all’interno del volantino scoviamo un’accoppiata vincente che farà sognare anche i più restii all’acquisto. Il modello con sistema operativo Android è il Samsung Galaxy S20 FE, un Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon 865, questo è in sintesi il prodotto lanciato da poco sul mercato italiano, ed oggi in vendita a soli 548 euro.

Coloro che invece apprezzano il mondo Apple, potranno avvicinarsi all’iPhone 11, uno smartphone economicamente rilevante, poiché ancora viene proposto a 599 euro (nonostante sul mercato si trovi già l’iPhone 12), ma più che soddisfacente in termini di prestazioni generali.

Il volantino Esselunga prosegue anche verso altre categorie merceologiche, per approfondirne la conoscenza potete comunque decidere di aprire le pagine sottostanti.