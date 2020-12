Il volantino Bennet fa letteralmente volare gli sconti, una campagna promozionale assolutamente incredibile, con la quale i consumatori potranno approfittare di riduzioni notevoli su svariati modelli di tecnologia, anche se con importanti limitazioni sulle possibilità di acquisto.

La soluzione descritta nel nostro articolo, come sempre accade quando parliamo di Bennet, non risulta essere disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, ma esclusivamente presso i punti vendita dislocati per il territorio. Gli utenti potranno mettere le mani su alcuni prodotti di alta qualità, ottenendo in cambio una versione completamente sbrandizzata ed una garanzia di 24 mesi.

Bennet: quanti e quali sono gli sconti

Con Bennet gli sconti trovano sempre terreno fertile, ancora meglio se in un periodo delicato come quello natalizio; in questo caso, infatti, il consumatore potrà approfittare del Samsung Galaxy S20 FE, la nuovissima fan edition appositamente pensata per soddisfare tutti coloro che ormai erano stanchi del solito Galaxy S20 con processore Exynos, ed erano pronti ad accogliere un qualcosa di completamente nuovo.

La fan edition (questo è il significato della sigla FE), propone le medesime specifiche tecniche del Galaxy S20, ma vi allega il processore Qualcomm Snapdragon 865. Tutto questo ad un prezzo relativamente ridotto, saranno difatti necessari solamente 499 euro per il suo acquisto.

Le offerte del volantino Bennet non terminano sicuramente qui, se volete essere i primi a scoprire le migliori occasioni della campagna promozionale stessa, correte subito ad aprire le pagine che abbiamo inserito nell’articolo.