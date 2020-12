Il Natale, sarà molto diverso da quello degli anni scorsi. A causa delle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria, incontrare tutti gli amici e tutti i parenti in questi giorni in cui tradizionalmente si sta insieme con i propri cari sarà impossibile. Anche a Natale, quindi, potrebbero esserci “incontri online” con gli affetti del quotidiano. Per venire incontro agli italiani, TIM, Vodafone e WindTre hanno una nuova iniziativa di solidarietà digitale.

TIM, Vodafone, WindTre: l’offerta internet che consente di incontrare online i propri cari

I principali provider italiani, dopo l’invito esplicito del Governo e del Ministero dell’Innovazione, hanno deciso di proporre Giga illimitati a tutti i loro utenti nei giorni festivi in arrivo. Ogni abbonato di TIM, Vodafone e WindTre potrà quindi connettersi a costo zero e senza vincoli nel periodo durante i giorni 24 e 25 Dicembre.

Questa promozione rientra nel novero delle offerte di solidarietà digitale, già molto utili durante gli scorsi mesi di emergenza sanitaria. La disponibilità di Giga a costo zero ed illimitati, infatti, è collegata all’invito di comunicare con i proprio parenti e con i propri amici attraverso le piattaforme digitali e le chat.

L’offerta è ovviamente a costo zero. TIM, Vodafone e WindTre non prevedono condizioni particolari. La promozione si attiva in automatico durante i giorni festivi e sarà disattivata in automatico nei restanti giorni del mese. Le condizioni generali del proprio piano internet continueranno ad essere valide. Con molta probabilità inoltre, dopo le festività del Natale, l’occasione speciale potrebbe anche essere prorogata per il periodo di Capodanno.