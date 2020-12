Tutti coloro che attendono con ansia l’uscita del nuovo Samsung Galaxy S21 saranno davvero felici di sapere che i nuovi sfondi realizzati per questo nuovo device sono già disponibili al download. Non solo le caratteristiche tecniche e grafiche occupano un posto indispensabile tra le anticipazioni, ma sappiamo quanto sono importanti per esempio le colorazioni dei nuovi device, le dimensioni e il peso. Non indifferente è anche la scelta dei così detti wallpapers che permettono di dare il giusto risalto alle potenzialità e qualità grafiche del device.

Dove si possono scaricare i nuovi sfondi del Samsung Galaxy S21

Forse ci saremmo aspettati di trovare notizie sui nuovi sfondi direttamente da Samsung o da qualche azienda a lei vicina. In realtà i nuovi sfondi dell’appena nato Galaxy S21 sono trapelati dal sito di Rydah produttore di musica e di beats. Non sappiamo come e perché.

La cosa interessante è che, in una pagina dedicata di questo sito, sono disponibili quelli che sembrano davvero essere i wallpapers che vedremo sui nuovi Samsung Galaxy S21.

Quelli che sembrano essere i nuovi sfondi

Qui sotto vi riportiamo quelli che sembrano essere i nuovi wallpapers del Samsung Galaxy S21, disponibili al download. Davvero niente male vero. Una novità che si allontana dalla scelta grafica dei precedenti sfondi Galaxy S che avevano abituato gli utenti ad un non so che di standard. Se saranno loro, una scelta davvero niente male. Daranno risalto alla nitidezza dei nuovi display grazie al buon abbinamento cromatico e all’aspetto ben strutturato.

Per ottenere questi sfondi basta cliccare su ciascuna immagine. È possibile scaricarli tutti o solo quelli che piacciono di più. Una volta effettuato il download dovranno essere salvati nella cartella sfondi e come per magia daremo al nostro smartphone un tocco di Samsung Galaxy S21.

In conclusione, come per magia questi sfondi non trasformeranno lo smartphone in un Samsung Galaxy S21, ma saranno in grado di regalare ad ogni utilizzo un simpatico viaggio nel futuro.