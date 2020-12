Le indiscrezioni riguardanti i Galaxy S21 si stanno facendo sempre più intense, a conferma che la famiglia di top di gamma di Samsung è molto vicina al lancio. Secondo le ultime informazioni trapelate, la presentazione ufficiale potrebbe avvenire prima di quanto ipotizzato inizialmente.

Nel frattempo, in rete sono emersi i render ufficiali di Galaxy S21. Il design definitivo dello smartphone si Samsung si può ammirare nell’immagine di apertura grazie al leaker Roland Quandt che ha pubblicato le foto su Winfuture.

In particolare, sia i Galaxy S21 che i Galaxy S21 Plus saranno caratterizzati da un display piatto con un notch circolare al centro dell’estremità superiore. Per il Galaxy S21 Ultra invece, Samsung ha scelto una soluzione più elaborata, con le estremità del display curve su entrambi i lati.

Samsung Galaxy S21 si mostra in foto

Su tutti i device della famiglia Galaxy S21, Samsung ha scelto di far risaltare il comparto fotografico. L’area in cui sono presenti le ottiche viene valorizzato da un inserto di colore differente rispetto alla cover posteriore. Questa soluzione sarà anche leggermente sporgente, creando così un piccolo gradino nella scocca.

Al momento Samsung non ha confermato nessuna data di lancio ufficiale. I primi rumor indicavano una possibile data nel 14 gennaio, con l’inizio delle vendite previsto per la fine del mese. Ma la situazione potrebbe essere cambiata, anche a causa di Xiaomi e del lancio della famiglia Mi 11.

Infatti sembra che Samsung stia iniziando a far muovere tutti i meccanismi di marketing per fare pubblicità ai Galaxy S21. In particolare in Indonesia è stato avviato un concorso per vincere uno dei device e testarlo in anteprima. In Cina invece stanno per partire i preordini, segno che ormai manca poco alla presentazione.