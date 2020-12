Gli sconti MediaWorld proseguono, dopo l’ottima occasione con il SottoCosto terminato nella giornata di ieri, uno dei più importanti rivenditori di elettronica sta continuando a proporre soluzioni relativamente economiche, con le quali gli utenti possono misurarsi nell’avvicinamento al Natale 2020.

Gli sconti che andremo a raccontare nell’articolo, lo ricordiamo, risultano essere validi solamente presso il sito ufficiale, inoltre, tutti gli acquisti prevedono il pagamento delle spese di spedizione, senza limitazioni o vincoli in relazione al quantitativo dell’ordine stesso. Coloro che vorranno risparmiare potranno richiedere la consegna in negozio, sempre gratis.

MediaWorld: quali sono gli sconti di oggi

L’attenzione di MediaWorld si focalizza prima di tutto sulle periferiche, infatti sono previsti sconti del 30% sull’acquisto di periferiche PC prodotte da Microsoft (come tastiere e mouse wireless), oppure Zaini Targus per il trasporto del materiale elettronico.

In parallelo, sempre nella medesima campagna promozionale, l’utente potrà scovare anche tantissimi auricolari wireless a prezzi scontatissimi, come Galaxy Buds Live a 149 euro, Beats By Dr.Dre Powerbeats a 189 euro o similari, per finire con wearable, microSD, caricabatterie, cover per iPhone, supporti per ricarica wireless e similari.

Dopo aver acquistato uno smartphone, in occasione del Black Friday, o del SottoCosto natalizio tanto discusso i giorni scorsi, è finalmente arrivato il momento di scegliere un accessorio per migliorarne l’esperienza complessiva, e godere appieno di tutte le funzionalità promesse dallo stesso.

La validità della campagna discussa è fissata al 24 dicembre 2020, per ogni altra informazione aprite questo link.