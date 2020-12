Unieuro nasconde un’occasione assolutamente da non perdere, un volantino con il quale l’utente si ritrova ad avere la possibilità di mettere le mani su prodotti di altissimo livello, senza essere minimamente costretto a rinunciare alla qualità generale degli stessi.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole, il risparmio è elevato, grazie anche alla possibilità di acquisto direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, e con spedizione diretta presso il proprio domicilio. In questo caso, infatti, la consegna sarà gratuita per ogni spesa superiore ai 49 euro, viceversa verrà richiesto il versamento di una piccolissima cifra.

Unieuro: quali sono i prezzi più bassi

I prezzi più bassi disponibili su Unieuro partono dalla fascia alta e toccano un terminale da acquistare ad occhi chiusi, naturalmente se pronti a spendere quasi 1000 euro per uno smartphone. Gli utenti potranno infatti mettere mano al portafoglio, pagare 999 euro, ed acquistare l’ottimo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Discorso simile per un altro dispositivo di altissimo livello, stiamo parlando dell’ottimo samsung Galaxy S20 FE, una fan edition che raccoglie quanto di buono proposto dal Galaxy S20, e lo condisce con un processore assolutamente performante, come il Qualcomm Snapdragon 865, in vendita a soli 479 euro. Per ultimo segnaliamo l’Oppo Find X2 Neo, attualmente disponibile alla modica cifra di 399 euro.

Le offerte del volantino Unieuro sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, se interessati all’acquisto raccomandiamo la visione delle pagine nell’articolo.