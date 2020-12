Android sotto il vostro completo controllo ? Col menù segreto si può

Ecco come sbloccare e accedere ad un menù segreto per controllare molto più profondamente il proprio smartphone.

Il sistema operativo per smartphone certamente presente nella stragrande maggioranza dei device è senza ombra di dubbio Android, l’OS di casa Google ha infatti sbaragliato ogni concorrenza riuscendo a conquistare la fiducia di tutte le aziende di elettronica che hanno dunque deciso di puntare sul robottino verde ammaliate dall’alto tasso di sicurezza unito alle ottime funzionalità incluse nel pacchetto.

Ovviamente il sistema operativo non ha conquistato solo le aziende, ma anche e forse soprattutto gli utenti, la sua intuitività su cui basa l’esperienza user-friendly che offre lo hanno reso amato da tutti, anche da quegli utenti che magari si trovano alle prime armi con uno smartphone.

Ciononostante però, user-friendly non è sinonimo di un software non da smanettoni, infatti Android nasconde comunque un animo votato agli esperti che amano smanettare con le impostazioni più profonde, ecco come accedere ad un menù apposito e segreto.

Opzioni Sviluppatore

Il menù in questione si chiama per l’appunto “Opzioni Sviluppatore“, è segreto e va sbloccato seguendo delle apposite istruzioni, non troppo difficili in realtà, infatti vi basterà recarvi nelle impostazioni e nel menù inerente le informazioni sul dispositivo, dopodiché cliccare su “Informazioni Software” e poi fare ripetuti tap sulla voce “Versione Kernel“, così facendo sbloccherete il menù.

All’interno di esso troverete tantissime impostazioni con cui smanettare, per un controllo profondo e completo del device, potrete ad esempio, attivare il debug USB, eliminare le transizioni oppure forzare il rendering video tramite GPU per una migliore qualità, fate attenzione però, usate tale menù solo se siete davvero esperti, le impostazioni in esso presenti potrebbero modificare il funzionamento dello smartphone.