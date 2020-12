Iliad, le tariffe alternative a Giga 50 con prezzi da ulteriore ribasso

L’anno che si chiude per Iliad è un anno particolarmente ricco di successi. L’operatore francese si è assicurato uno spazio oramai decisivo nel mercato della telefonia italiana, grazie ad una quota di abbonati in crescita mese dopo mese. La promozione principale di Iliad si conferma la Giga 50, tuttavia le sorprese a listino dell’operatore francese non si fermano a questa tariffa.

Iliad, l’alternativa a Giga 50 con queste due tariffe

Se le soglie di consumo ed il prezzo della Giga 50 sono oramai conosciute a gran parte del pubblico, vi è invece poca conoscenza diffusa per quanto concerne due offerte alternative da attivare direttamente sul sito internet ufficiale.

Attraverso il portale ufficiale di Iliad gli utenti possono scaricare la tariffa Giga 40. Gli abbonati che optano per questa promozione avranno a loro disposizione minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 40 Giga per la connessione internet con velocità 4G. Il prezzo è di 6,99 euro ogni trenta giorni. Inoltre vi saranno a disposizione anche 4 Giga per la connessione internet in Europa con la tecnologia del roaming.

Altrettanto vantaggiosa è una terza promozione che Iliad garantisce al suo pubblico: la Iliad Voce. La tariffa in questione ha un target di clientela ben specifico: gli abbonati che sono interessati principalmente alle telefonate e meno alla connessione internet. Al costo di 4,99 euro, gli utenti riceveranno minuti senza limiti per effettuare telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili. In questo caso, come per Giga 40, è previsto un costo di attivazione pari a 10 euro.