Iliad migliora e lancia la sua rete in fibra, ecco quando arriverà

Iliad mette ogni giorno a disposizione dei suoi utenti tanti servizi e soprattutto le sue offerte migliori. Si tratta di soluzioni che tutti almeno una volta hanno pensato di sottoscrivere visti i grandi vantaggi che ne derivano.

Ci sono infatti al loro interno contenuti a volontà con prezzi davvero stupefacenti. Il merito è di una strategia che in questo momento sembra pagare e anche bene. Da 3 anni infatti Iliad riesce a dare la sua impronta al mondo della telefonia, il quale si sta attenendo ai suoi canoni per quanto concerne prezzi e contenuti. La promo migliore, la Giga 50, offre infatti 50 giga e tutto senza limiti per soli 7,99 euro al mese. Ora però gli utenti non attendono altro che il frutto dell’accordo con Open Fiber, ovvero la fibra ottica.

Iliad si prepara al lancio della sua fibra ottica: questa arriverà dalla prossima estate 2021

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.