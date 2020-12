Che le cose per Cyberpunk 2077 non si stessero mettendo per il meglio era abbastanza palese; nessuno però avrebbe potuto sospettare che le cose sarebbero degenerate fino a tal punto. È notizia di ieri infatti che Sony ha deciso di rimuovere il titolo dallo store ufficiale di Playstation. A questo punto si inizia a temere anche per il futuro di CD Projekt Red, che aveva puntato tutto sul titolo annunciato ormai nel lontano 2012.

La situazione appare davvero grave e se Playstation ha già preso posizione ora si attende che si esprima anche Microsoft per la sua Xbox. In tutto ciò la Software House ha annunciato una campagna di rimborso per tutti gli utenti che non si riterranno soddisfatti per l’esperienza di gioco.

Cyberpunk 2077: il futuro del gioco e del Software House

Ecco la nota ufficiale di Sony: “Sony Interactive Entertainment ci tiene a soddisfare l meglio i propri clienti, perciò cominceremo offrire un rimborso completo per tutti i giocatori che hanno acquistato Cyberpunk 2077 tramite Plasyation Store. Inoltre, SIE rimuoverà Cyberpunk 2077 dal Playstation Store fino a nuovo avviso“.

Nel fra tempo il titolo della compagnia continua a precipitare in borsa e si teme un vero e proprio crac della compagnia. CDPR ha comunque annunciato che per tutti i giocatori che avranno la pazienza dia spettare verrà quanto prima rilasciata una Patch con la quale sperano di ridurre sensibilmente il numero dei problemi. Sembra comunque che si prospetti un periodo piuttosto duro per CD Projekt Red che tutti gli appassionati di videogame si augurano possano superare.