WhatsApp: arriva il nuovo aggiornamento, ecco tutti i cambiamenti

WhatsApp ormai da diversi anni risulta in pianta stabile l’applicazione di messaggistica preferita per tutti gli utenti del mondo. I passi in avanti sono stati esponenziali fin dal primo giorno, quando l’applicazione è venuta fuori con le sue novità che da lì in poi hanno permesso a tutti di messaggiare praticamente gratis e utilizzando il proprio piano tariffario.

Sono stati apportati inevitabilmente tanti miglioramenti, i quali hanno risolto le prime problematiche anni addietro e che invece ad oggi vanno semplicemente ad implementare quella che sembra una macchina sempre più perfetta. WhatsApp ha introdotto numerosi aggiornamenti, i quali ad oggi continuano ad arrivare copiosamente soprattutto per migliorare le funzioni disponibili. Negli ultimi tempi ce ne sono stati molti, i quali hanno lasciato gli utenti molto soddisfatti.

WhatsApp: gli ultimi aggiornamenti hanno migliorato nettamente le capacità della piattaforma

WhatsApp a riportato numerosi aggiornamenti nell’ultimo periodo, tra i quali nessuno arrivati alcuni davvero particolari ed interessanti. Uno di questi riguarda la nuova funzione carrello che mette a disposizione di tutti coloro che hanno un account business una risorsa impressionante.

Sarà infatti possibile spulciare i vari cataloghi delle aziende e acquistare semplicemente inviando un messaggio. In molti già stanno utilizzando la funzione e risultano soddisfatti. Un altro aggiornamento arrivato qualche giorno prima riguarda poi il lancio di tanti nuovi sfondi personalizzati che permetteranno di contrassegnare le chat singole. Gli utenti potranno infatti impostare per ogni chat uno sfondo diverso, scegliendo tra gli oltre 30 wallpaper integrati dal nuovo aggiornamento. Sono previsti ulteriori aggiornamenti per le prossime settimane, vi terremo pertanto aggiornati.