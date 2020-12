Vodafone: per questo Natale sotto l'albero troverete le migliori promo

Tra gli operatori telefonici è guerra competitiva ogni giorno. Difatti in molte compagnie si ritrovano a “combattere” con promozioni super convenienti favorendo quindi i clienti intenzionati ad aderire alle promo. Un esempio concreto è la famosa azienda anglosassone Vodafone. Questa è riuscita acostruire un vero e proprio impero in tutto il vecchio continente, facendo perno sulla sua rete 4G che risulta la più estesa in assoluto.

Da un po’ di tempo però Vodafone è stata ostacolata in ogni modo dalla famosa Iliad, conosciuta per la sua parola mai soggetta a cambiamenti. Come se non bastasse questa regala promozioni di una convenienza mai vista prima. Ciò non basta però per fermare la nostra vecchia Vodafone, la quale stringe i denti e propone super tariffe per il mese di Natale.

Vodafone: le 3 offerte dedicate agli ex utenti che arrivano fino a 100 giga

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga