CoopVoce: promozione da 50 giga a pochi euro e per sempre

Quando si parla di CoopVoce non si può non notare che ad oggi risulta sempre più al centro all’interno delle conversazioni che comprendono un cambio gestore. La nota azienda che si occupa di telefonia mobile virtuale è diventata ormai un colosso e tutti se ne sono resi conto. Il cambiamento c’è stato fortunatamente per le sue sorti, le quali sembravano ormai segnate da diverso tempo a questa parte. La strategia è dunque mutata irreversibilmente e soprattutto in meglio, portando diversi benefici a coloro che pensano di sottoscrivere una delle promo di questo provider.

CoopVoce infatti ad oggi dispone di diverse offerte ogni anno, le quali si alternano con cadenza quasi mensile. L’obiettivo è fornire tanti contenuti, aspetto nel quale l’azienda è mancata durante gli scorsi anni. Un chiaro esempio è fornito proprio dall’ultima promo che al suo interno ha tutto e che prende il nome di ChiamaTutti TOP 50. Questa permette a tutti di avere a disposizione ogni mese 50 giga in 4G per navigare sul web, minuti senza limiti verso tutti 1000 SMS verso tutti. Il prezzo è di 9,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: pronto un netto miglioramento delle sue infrastrutture

In una recente intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.