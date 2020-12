Il Natale porta nel volantino Trony offerte e sconti che possono davvero far girare la testa, i prezzi sono bassi e riescono a superare abbondantemente le aspettative dei consumatori, garantendo nel contempo un risparmio senza precedenti.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere in passato, in questo caso la campagna promozionale parte con l’essere disponibile su tutto il territorio nazionale, di conseguenza l’utente di qualsiasi regione d’Italia potrà recarsi presso il punto vendita più vicino alla residenza e godere degli stessi sconti. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di accesso online, è infatti da notare che la promozione non è attiva sul sito ufficiale.

Tutti i codici sconto Amazon sono distribuiti gratis sul nostro canale Telegram, li trovate qui.

Volantino Trony: quali sono gli sconti

Il volantino Trony perora una vecchia causa, un meccanismo che ha portato tantissimo successo all’azienda, oggi però proposto in versione limitata e rivisitata. Alla base della campagna troviamo il cosiddetto “meno caro lo paghi solo la metà“, un qualcosa che comunemente vediamo presso i più importanti supermercati italiani.

L’utente ha la possibilità di recarsi personalmente in negozio e di scegliere due prodotti, solo tra quelli effettivamente contrassegnati (non sarà possibile aggiungere al carrello tutto ciò che si desidera, ne sarà necessario raggiungere un limite minimo di spesa). Fatto questo, in cassa si riceverà uno sconto pari al 50% del prezzo del meno caro della coppia.

Capire il volantino Trony è decisamente più semplice aprendo le pagine che trovate inserite nell’articolo, ricordandone la validità ovunque sul territorio italiano.