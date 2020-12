Free Mobile, l’operatore francese del Gruppo Iliad, di cui fa parte anche la filiale italiana, ha lanciato ufficialmente da ieri, 15 Dicembre 2020, la sua rete 5G in molte zone della Francia.

L’operatore ha inoltre deciso di renderla disponibile sia per i nuovi che per i già clienti con l’attuale offerta principale, senza costi aggiuntivi. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Free Mobile del Gruppo Iliad ha lanciato il 5G in Francia

Lo ha reso noto ieri, Martedì 15 Dicembre 2020, proprio il Gruppo Iliad, definendo l’offerta abilitata ad utilizzare la rete 5G appena resa disponibile da Free Mobile come “l’unico piano disponibile in Francia con il 5G incluso senza costi aggiuntivi“, con in più internet mobile illimitato per i suoi clienti di rete fissa con il brand Freebox.

Free Mobile ha sostenuto di avere al momento “la più grande rete 5G del paese“, con 5255 siti attivi che copre già quasi il 40% della popolazione francese, arrivando in aree rurali, cittadine e città. Dopo averlo reso disponibile in Francia con Free Mobile, il 5G di Iliad dovrebbe arrivare a breve anche in Italia, ma non si conosce ancora una data esatta per il lancio.

L’offerta 5G di Free Mobile prevede di base minuti e SMS illimitati e 150 Giga di traffico dati al costo di 19.99 euro al mese, ma i clienti di rete fissa Freebox ottengono condizioni migliori: Giga illimitati su rete 5G al costo di 15.99 euro al mese per i clienti Freebox, mentre si riduce ulteriormente a 9.99 euro al mese per i clienti Freebox Pop. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire se anche Iliad ha una sorpresa per noi.