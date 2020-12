Il volantino attivato da esselunga in occasione del periodo pre-natalizio, raccoglie una miriade di sconti con i quali gli utenti possono misurarsi per riuscire a spendere sempre meno, e godere nel contempo di prodotti di altissima qualità, a patto che siano disposti a scendere a piccoli compromessi.

La limitazione più grande riguarda la disponibilità dei modelli, infatti gli utenti saranno costretti a recarsi esclusivamente in negozio per completare gli acquisti, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale, o comunque recarsi altrove. Dall’altro lato della medaglia, le scorte non rappresentano un problema, di conseguenza dovrebbe essere possibile approfittare degli sconti anche verso la fine della validità della campagna.

Esselunga: tutti gli sconti fanno impazzire gli utenti

Il volantino Esselunga resta una delle campagne promozionali più interessanti del periodo, proprio perché riesce a scontare i migliori prodotti in circolazione, del calibro appunto di Samsung Galaxy S20 FE, proponendolo a soli 549 euro, oppure ancora meglio dell’Apple iPhone 11.

Quest’ultimo è uno dei terminali più richiesti degli ultimi mesi, oggi deprezzato come conseguenza del lancio dell’iPhone 12 sul mercato nazionale, viene proposto alla modica cifra di 598 euro, nella versione da 64GB di memoria interna e completamente sbrandizzato.

Naturalmente gli sconti del volantino Esselunga non si esauriscono qui, se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, dovete avvicinarvi subito alle pagine che abbiamo inserito nell’articolo. Lo speciale Multimediale rappresenta un buonissimo punto di partenza per risparmiare e godere di fortissimi sconti.