Il nuovo volantino Comet raccoglie all’interno un SottoCosto che punta a contendere il primato alle altre realtà del settore della rivendita di elettronica, una campagna promozionale decisamente dall’altissimo interesse generale, disponibile fino al 24 dicembre 2020.

Il cliente che vorrà effettivamente approfittare dei nuovi prezzi e di tutti gli sconti, si potrà appoggiare direttamente al sito ufficiale aziendale, in questo modo viene garantita la spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui vengono superati i 49 euro di spesa effettivi. Inoltre, essendo la campagna un vero e proprio SottoCosto, non bisogna nemmeno dimenticare che le scorte disponibili saranno estremamente limitate, e non rifornite in corso d’opera.

Volantino Comet: quante offerte per tutti

Il volantino Comet parte da dove si era fermato l’ultima volta, ovvero i prodotti Apple, in particolar modo l’iPhone 11, il top di gamma decaduto, lanciato sul mercato nel corso del 2019, ed oggi comunque in vendita a soli 679 euro per la versione da 128GB di memoria interna.

Chiaramente le aspettative dell’utente che apre la campagna non si possono fermare qui, si trovano anche altri sconti ugualmente interessanti, come applicati su Xiaomi Redmi Note 9S, Vivo Y20s, Vivo Y11s, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 10T, Samsung Galaxy A51 o Motorola E6s. In questi casi i prezzi sono decisamente inferiori alle aspettative, quasi ai minimi storici.

Il volantino Comet lo potete visionare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda in questione.