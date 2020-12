Il volantino di Trony nasconde al proprio interno una sorpresa davvero senza precedenti, una soluzione tramite la quale il cliente ha la possibilità di raggiungere uno sconto del 50% su ogni singolo acquisto effettuato, esclusivamente in negozio.

La prima limitazione è proprio questa, le compravendite non potranno essere completate in altro modo, l’utente sarà costretto a recarsi personalmente nel punto vendita per ultimare l’acquisto della merce desiderata. In parallelo, però, ecco arrivare la possibilità di godere anche del finanziamento a Tasso Zero, nell’eventualità in cui la cifra spesa superi un determinato livello.

Trony: queste sono le nuove offerte speciali

Il meccanismo che regola la campagna promozionale è già stato visto in passato, l’utente ha l’obbligo di recarsi in negozio e di scegliere due dei prodotti selezionati dall’azienda. Badate bene, non sarà possibile aggiungere al carrello tutto ciò che si vuole, ma si sarà obbligati alla selezione dei dispositivi contrassegnati, di conseguenza non importerà nemmeno il livello di spesa raggiunto, poiché lo sconto del 50% verrà applicato in cassa sul prezzo del meno caro della coppia.

Quanto scritto non risulta essere valido sul settore degli smartphone, per questo motivo se siete interessati all’acquisto di un dispositivo appartenente a tale categoria, potrete fruire solamente delle offerte ad hoc che Trony ha pensato per voi. Sono riassunte tutte nelle pagine del volantino inserite qui sotto, apritele per visualizzarle in alta definizione, ma dovrete recarvi in un punto vendita per completare l’acquisto.