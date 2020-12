Il volantino di Natale pensato da Expert, rappresenta sicuramente un buonissimo passo in avanti verso la quasi totale perfezione dei sensi, e delle migliori offerte attualmente disponibili sul mercato nazionale. I prezzi sono bassi ed alla portata di tutti, in questo modo non verranno poste limitazioni particolari.

La campagna promozionale risulta essere fruibile sia online che nei singoli negozi sparsi per il territorio, coloro che decideranno di affidarsi all’e-commerce, potranno comunque godere dei medesimi sconti, ma dovranno dimenticarsi le spedizioni gratuite, una piccola cifra andrà aggiunta al valore effettivamente mostrato a schermo (in ogni caso, senza distinzioni).

Expert aiuta a risparmiare: il volantino di Natale è il migliore

Il volantino Expert pensato per il periodo natalizio è indubbiamente uno dei migliori in circolazione, poichè riesce a focalizzare la propria attenzione sulla fascia alta del mercato della telefonia mobile. In particolare gli utenti potranno decidere di acquistare prodotti del calibro di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20+, Oppo Reno 4, Apple iPhone 12 Mini o Apple iPhone SE 2020, con prezzi oscillanti tra un massimo di 1299 ed un minimo di 549 euro.

Naturalmente sono disponibili anche soluzioni più economiche, non mancano Galaxy A71, Galaxy A20e, Galaxy Note 10 Lite e similari, il cui prezzo finale non supera i 400 euro necessari per il loro acquisto.

