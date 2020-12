Esselunga decide di non fermarsi ai dispositivi appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, ma di puntare molto più in alto, direttamente al cuore degli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero poter godere di ottimi prodotti, senza essere costretti a spendere cifre troppo elevate.

Il risparmio con Esselunga è possibile, anche se va ricordato che lo Speciale Multimediale oggetto del nostro articolo è valido solamente in negozio, ed a patto che le scorte non si siano esaurite in anticipo. Il cliente che non vorrà pagare tutto subito, inoltre, potrà godere anche della rateizzazione senza interessi, con pagamento a Tasso Zero.

Esselunga: le nuove offerte sono tra le migliori del periodo

Il prodotto su cui esselunga ha voluto puntare maggiormente, è il Samsung Galaxy S20 FE, un modello da pochissimo tempo disposizione sul mercato nazionale, e pensato dall’azienda sudcoreana per soddisfare la grandissima richiesta dei consumatori, pronti a tutto pur di acquistare il Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon 865. Il suo prezzo è decisamente favorevole, la richiesta attuale corrisponde infatti a soli 549 euro, per la versione ovviamente sbrandizzata completamente.

Sempre restando sulle stesse cifre, o comunque investendo 50 euro in più, il cliente potrà anche decidere di acquistare l’Apple iPhone 11, l’ex top di gamma dell’azienda di Cupertino, oggi disponibile a 598 euro.

Se volete conoscere meglio il volantino Esselunga, il consiglio è di aprire il prima possibile le pagine che sono elencate qui sotto, sono da considerarsi valide fino al 31 dicembre 2020.