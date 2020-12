In questi ultimi giorni il gestore WindTre ha rivolto la sua attenzione agli ex clienti avviando una nuova campagna di SMS winback tramite la quale sta proponendo l’attivazione di una delle sue migliori offerte. Gli ex clienti selezionati, infatti, stanno ricevendo degli SMS attraverso i quali il gestore consente di attivare l’offerta WindTre Go 50 Top Plus a un prezzo speciale.

WindTre Go 50 Top Plus: ecco l’offerta proposta agli ex clienti nel mese di dicembre!

Questo mese WindTre si dedica agli ex clienti e tramite una delle sue offerte più convenienti tenta di convincerli a procedere nuovamente con l’attivazione di una SIM. La tariffa è proposta dal gestore tramite una nuova campagna di SMS winback. I clienti che ricevono la comunicazione possono procedere con l’attivazione recandosi in uno dei punti vendita dell’operatore così da acquistare la SIM ed effettuare il trasferimento del numero.

L’offerta WindTre Go 50 Top Plus permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati. Gli ex clienti del gestore che ricevono l’SMS possono ottenerla a un costo di 8,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo.

La promozione è disponibile anche in versione operator attack ma esclusivamente per i clienti Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO che decidono di trasferire il numero a WindTre. In questo caso, il costo di rinnovo ammonta a soli 5,99 euro al mese.

Il gestore include nel prezzo alcuni servizi extra e permette di scaricare gratuitamente la sua app ufficiale. Quest’ultima consente di monitorare lo stato della propria offerta, di gestire il credito residuo e di personalizzare la tariffa con eventuali promozioni extra.