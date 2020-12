L’offerta WindTre All Inclusive XLarge continua ad essere disponibile per tutti i nuovi clienti del gestore, ma in una nuova versione. WindTre ha recentemente aggiornato il suo listino offerte modificando i contenuti di alcune tariffe, tra queste la XLarge, che al momento permette di ottenere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

50 minuti verso l’Estero

WindTre All Inclusive XLarge: attivazione e costo di rinnovo per i nuovi clienti!

I nuovi clienti WindTre che desiderano attivare l’offerta All Inclusive XLarge possono accedere al sito ufficiale dell’operatore e richiedere la nuova SIM, portando a termine l’acquisto online o effettuando la prenotazione per procedere con il ritiro in uno dei punti vendita.

Non appena l’attivazione sarà portata a termine sarà possibile usufruire dei contenuti proposti dalla tariffa, che richiede soltanto un costo di rinnovo di 16,99 euro al mese. I servizi extra sono inclusi nel prezzo e grazie al blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo non ci saranno costi aggiuntivi da sostenere.

Tutte le spese dovranno essere sostenute tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. L’offerta, infatti, è disponibile esclusivamente in versione Easy Pay.

I clienti che desiderano ricevere una quantità di Giga di traffico dati più alta possono optare per la tariffa Unlimited, che consente di ottenere quantità illimitate di minuti e Giga. I clienti che invece ritengono eccessivi i contenuti proposti dall’offerta WindTre XLarge possono scegliere una delle varie tariffe All Inclusive, disponibili a partire da 12,99 euro al mese.