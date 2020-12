Fino al 24 dicembre dell’anno corrente, Unieuro ha deciso di attivare il proprio volantino di Natale, concernente una campagna promozionale estremamente interessante, in termini di qualità degli sconti e delle riduzioni effettivamente applicate.

Il risparmio è alla portata di ognuno di noi, poiché al suo interno si troveranno prodotti di vario tipo e di varie fasce di prezzo, anche appartenenti a categorie merceologiche più volte dimenticate. Gli acquisti potranno essere completati online o nei vari punti vendita, ricordando che per un ordine sul sito da almeno 49 euro, è prevista la spedizione gratuita presso il proprio domicilio.

Non perdete altro tempo, correte ad iscrivervi al nostro canale Telegram per ricevere gratis i codici sconto da utilizzare su Amazon.

Unieuro: quanti sconti a disposizione degli utenti

Gli sconti a disposizione degli utenti sono tantissimi, e comprendono anche la fascia alta del mercato della telefonia mobile, infatti il cliente potrà anche acquistare un Samsung Galaxy Note 20, un top di gamma a tutti gli effetti da sempre richiestissimo, sebbene ritenuto particolarmente costoso, pagandolo soli 729 euro per la versione no brand.

Sicuramente più abbordabili sono i vari Oppo Reno 4 o Huawei P30 Pro, modelli appartenenti alla fascia medio-alta del mercato della telefonia mobile, il cui prezzo non supera i 549 euro. Il volantino Unieuro non si limita ai suddetti dispositivi, ma estende il proprio potere e dominio anche verso altre categorie merceologiche o prodotti in generale.

Ricordandone la validità fino al 24 dicembre 2020, consigliamo l’apertura delle pagine direttamente sul sito ufficiale dell’azienda per maggiori informazioni in merito e per scoprire i nuovi prezzi.