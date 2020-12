Esselunga raccoglie all’interno del nuovo volantino tutte le migliori offerte viste nelle scorse settimane, ponendo i prodotti a prezzi sempre più bassi, nonché abbordabili per la maggior parte degli utenti italiani. Lo Speciale Multimediale è davvero unico nel suo genere, peccato non sia raggiungibile online sul sito ufficiale.

Avete capito bene, come al solito, anche in questo caso il volantino Esselunga sarà fruibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita dislocati sul territorio italiano, senza distinzioni o limitazioni particolari. L’utente che vorrà completare l’acquisto dovrà recarsi personalmente in negozio, in modo da poter godere degli ottimi prezzi effettivamente proposti dall’azienda.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid, riceverete codici sconto Amazon gratis e scoprirete tantissime offerte speciali.

Esselunga: questi sono gli sconti più pazzi

I due prodotti da consigliare all’utente che vuole ottenere il massimo con il minimo sforzo, sono sicuramente Apple iPhone 11 e Samsung Galaxy S20 FE. Il modello dell’azienda di Cupertino, è stato lanciato sul mercato nel corso del 2019, ed oggi ha subito un deprezzamento come conseguenza dell’arrivo sul mercato del nuovo iPhone 12; nonostante ciò risulta essere ancora richiestissimo dagli utenti, ed il suo prezzo di 598 euro non può che avvicinarne di ulteriori.

In alternativa viene proposto l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, un terminale da poco comparso sul mercato, il cui punto di forza è il nuovo processore posto in sostituzione al rodato Exynos, quale è il Qualcomm Snapdragon 865. Il suo prezzo è molto agguerrito, saranno necessari soli 549 euro.

Tutti gli altri sconti pensati da Esselunga, ad ogni modo, sono raccolti direttamente nelle pagine incluse nell’articolo.