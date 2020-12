Natale è da sempre il periodo migliore per attivare una ricaricabile di telefonia mobile. Anche quest’anno TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad non fanno mancare il loro supporto a tutti quei clienti che desiderano modificare il loro piano tariffario, con un occhio di riguardo per quanto concerne i risparmi mensili. Ogni operatore, nei giorni che precedono il Natale, garantisce una promozione valida.

TIM, Vodafone, WindTre, Iliad: le 4 ricaricabili migliori degli operatori

La lista inizia con TIM. Dopo i successi degli scorsi mesi, il provider rilancia la sua tariffa Steel Pro. I clienti che optano per questa promozione avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri più 50 Giga internet. Il prezzo per il rinnovo della tariffa è di soli 7,99 euro.

La risposta di Vodafone a TIM si concretizza con la sempre valida ricaricabile, Special 50 Giga. Gli utenti, in questa circostanza, potranno attivare una ricaricabile che prevede un pagamento fisso di 7,99 euro al mese. Per quanto concerne i contenuti, invece, ci sono sempre telefonate illimitate verso tutti più 50 Giga per navigare in internet.

Anche WindTre con la sua ricaricabile MIA prevede un’alternativa a TIM e Vodafone. I consumi di questa promozione prevedono sempre chiamate senza limiti e 50 Giga internet con il costo di rinnovo mensile fissato a 7,99 euro.

A chiudere la lista vi è poi Iliad. La compagnia francese che ha fatto delle iniziative low cost una ragione di vita continua a puntare sulla proposta Giga 50. La famosa ricaricabile dell’operatore transalpino conferma il costo di 7,99 euro con minuti ed SMS no limits più 50 Giga.