Oppo X Nendo è un nuovo concept phone progettato in collaborazione tra Oppo e l’azienda di design giapponese Nendo. Lo smartphone in questione sembrerebbe essere un device pieghevole. A differenza della maggior parte degli smartphone pieghevoli, Oppo X Nendo si piega su tre cerniere.

Ciò significa che l’utente potrebbe decidere come “trasformarlo”. Onestamente, è piuttosto difficile descrivere il telefono ed il video e l’immagine di Oppo ci danno un’idea di come funziona il prototipo.

Oppo X Nendo potrebbe non essere mai rilasciato

L’unicità di questo meccanismo pieghevole, se così possiamo chiamarlo, è che puoi aprire parzialmente il telefono per lasciare aperta una piccola finestra di anteprima. Ciò ti consente di controllare le notifiche o cambiare musica senza aprire completamente il dispositivo.

Ad esempio, quando viene piegato solo una volta, il piccolo display è ideale per controllare l’ora e il tempo, quando viene ripiegato di nuovo è perfetto per scattare foto o video. Quando è completamente aperto offre offre all’utente un display da 7 pollici e potrebbe essere utilizzato per prendere appunti e navigare in Internet.

Dall’aspetto intravisto nel video, il device è incredibilmente lungo e sottile quando è aperto. Quando è piegato, assomiglia alla chiave di una macchina. Non è affatto chiaro cosa abbia spinto questo design, poiché non sembra risolvere i problemi con le cerniere già visti in altri smartphone pieghevoli.

Purtroppo, essendo un concept phone, è improbabile che il dispositivo sarà mai in vendita. Anche se l’azienda decidesse di farlo, la vendita del device potrebbe essere limitata in Cina e Giappone, rispettivamente nei paesi di Oppo e Nendo. Forse questo tipo di tecnologia si farà strada verso un futuro telefono Oppo.