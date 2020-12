OnePlus 9 5G si è mostrato per la prima volta, scopriamo i dettagli

Nelle ultime ore si è fatto conoscere per la prima volta l'attesissimo OnePlus 9 5G, scopriamo insieme tutti i dettagli

Dopo il lancio del nuovo OnePlus 8T e quello della gamma media di OnePlus, è ora di iniziare a parlare dei prossimi top di gamma del produttore cinese, i OnePlus 9 che arriveranno nel 2021.

Nelle ultime ore sono trapelate online quelle che passeranno alla storia come le prime presunte immagini di OnePlus 9 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus 9 5G: sono trapelati i primi dettagli sul nuovo smartphone Android

Il dispositivo si presenterebbe con un display molto simile al suo predecessore, con un foro singolo per la fotocamera frontale in alto a destra, mentre sul retro vediamo un modulo rettangolare sporgente che ospita tre sensori fotografici, due dei quali più grandi, affiancati al flash LED. Sul modulo fotografico posteriore vediamo anche l’apposizione della didascalia Ultrashot, abbastanza generica per il momento.

Entrando più nei dettagli tecnici, sembra che OnePlus 9 5G potrà contare su un display con risoluzione full HD+, rapporto 20:9 e refresh rate pari almeno a 120 Hz. Le successive immagini mostrano che il dispositivo dovrebbe contare sul processore Snapdragon 888, l’ultima opera di Qualcomm, e sul classico Alert Slider laterale. Alcuni screenshot hanno anche mostrato la presenza di Android 11 con la OxygenOS 11 e di una batteria di capacità pari a 4.500 mAh, mentre la RAM ammonta a 8 GB e lo storage interno a 128 GB.

Al momento rimangono ignote le presunte specifiche del comparto fotografico, così come le differenze con l’eventuale versione Pro. Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi. Non ci rimane che attendere ancora qualche giorno per scoprire se le indiscrezioni saranno tutte confermate.