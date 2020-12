Se nel corso del pomeriggio avete riscontrato problemi a guardare un video su YouTube o non avete ricevuto le email su Gmail non siete i soli. Sembra infatti che tutti i servizi di Google siano andati offline per circa 45 minuti.

Tutti i servizi legati a Google non rispondevano e rimanevano in un caricamento infinito. Il Play Store per esempio non rilevava le applicazioni installate sullo smartphone e di conseguenza non mostrava eventuali aggiornamenti.

Per quanto riguarda Google Maps invece, le mappe non venivano caricate così come i luoghi nelle vicinanze dell’utente. L’app di navigazione quindi era del tutto inutilizzabile in quanto mostrava solo una pagina grigia.

L’elenco dei disservizi si allargava anche gli altri servizi Google come Drive e Hangouts ma non sembra aver colpito il motore di ricerca. La home page di YouTube non era raggiungibile e lo stesso team confermato i problemi.

Tutte le applicazioni e i servizi Google erano offline

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news. — TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020

Il problema diventa ancora più grave se si considera che sono saltate le connessioni anche per app come Meet e Classroom. Queste due applicazioni sono molto utilizzate dagli studenti di tutta la penisola per la Didattica a Distanza. Gli studenti confermano che il segnale si è interrotto improvvisamente e non è più stato possibile continuare a seguire le lezioni.

Secondo il sito DownDetector, i disservizi sono iniziati nel nostro Paese intorno alle 12.45. Tuttavia i problemi ai servizi Google sono stati rilevati anche in Europa, in America e in tutto il resto del mondo. Al momento non sono chiare le cause ma non è da escludere l’ipotesi dell’attacco hacker.